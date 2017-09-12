التحويلات المالية بين البنوك ترتفع %5.1 إلى 597 مليار درهم في أغسطس

يوسف البستنجي(أبوظبي)

نمت التحويلات المالية بين البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 5.1% تعادل زيادة بقيمة 29 مليار درهم، خلال شهر أغسطس 2017 لتصل إلى 597.3 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها البالغة 568.3 مليار درهم في شهر يوليو 2017، فيما نمت تحويلات العملاء بنسبة 6.6% تعادل زيادة بقيمة 15.3 مليار درهم، خلال الشهر نفسه لتصل إلى 246.8 مليار درهم الشهر الماضي، مقارنة مع 231.5 مليار درهم بالشهر الذي سبقه، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وتظهر البيانات زيادة ملحوظة في نشاط البنوك والعملاء في السوق المحلية، ما يعتبر مؤشراً على انتعاش أداء قطاعات الأعمال في الدولة.

ووفقاً للبيانات، فإن حجم الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بلغت 19.3 مليار درهم خلال شهر أغسطس، مقارنة مع نحو 24 مليار درهم إيداعات لدى المصرف في شهر يوليو الذي سبقه، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على السيولة لدى قطاعات الأعمال وعملاء البنوك في الدولة.

و يؤكد ذلك ارتفاع السحوبات النقدية من المصرف المركزي التي بلغت قيمتها 22.8 مليار درهم في أغسطس الماضي، مقارنة مع 19.2 مليار درهم في يوليو 2017، وهو مؤشر على عودة انتعاش النشاط الاقتصادي لدى قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني خلال فترة المقارنة. وتظهر البيانات أن المصرف المركزي كان بدأ بإعادة هيكلة احتياطياته تدريجياً، لتلبية متطلبات السوق المحلية، وارتفاع الطلب المتوقع على النقد لدى القطاع المصرفي، من خلال زيادة رصيد النقد والأرصدة المصرفية في جانب الأصول منذ شهر مايو 2017، لتصل إلى 131.4 مليار درهم نهاية يوليو 2017 مقارنة مع 87.5 مليار درهم نهاية أبريل 2017، كما زاد رصيد الودائع إلى 104 مليارات درهم، مقارنة مع 91 مليار درهم، خلال نفس فترة المقارنة، وذلك في الوقت الذي خفض المصرف رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 144 مليار درهم نهاية يوليو 2017 مقارنة مع 190 مليار درهم نهاية أبريل 2017.