التضخم يرتفع %1.2 في الإمارات يوليو الماضي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 1.2% في شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يوليو من العام 2016 نتيجة لارتفاع 8 مجموعات رئيسية للإنفاق بنسب تصل إلى 10.5% وانخفاض 4 مجموعات أخرى بنسب تصل 2.6%، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الصادرة أمس.

وحول نسبة التغيير في أرقام المستهلك وفقاً لكل إمارة، أفادت بيانات تقرير الهيئة، أن نسبة التضخم في الفجيرة ارتفعت بمعدل 1,6% لتتصدر إمارات الدولة في ارتفاع نسبة التضخم وتلتها إمارة رأس الخيمة بنسبة 1.5% وإمارة عجمان بارتفاع نسبته 1.2%، فيما تساوت كل من أبوظبي ودبي بنسبة 1% وإمارة الشارقة بارتفاع 0.9%. وأكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الرقم القياسي يغطي الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة وغير المواطنة ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أية أصول أخرى وتشمل سلة المستهلك لعام 2014 نحو 1200 سلعة وخدمة وتم تصنيف السلة إلى 12 قسماً رئيساً وفقاً للتصنيف الاستهلاكي الفردي ويتم جمع بيانات الأسعار من 500 منفذ في مختلف إمارات الدولة.

وقالت تقرير الهيئة تحت عنوان«الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر يوليو 2017»، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يوليو من العام الحالي 107.4، مقابل 106,1في يوليو من العام الماضي.

وأظهرت بيانات التقرير، أن أسعار مجموعة خدمات الصحة ارتفعت بنسبة 5,2% مقارنة بشهر يوليو العام 2016، كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 4.7%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الفنادق بنسبة 1.7% والتبغ بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.9%، كما ارتفعت أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0,7% بينما ارتفعت أسعار مجموعة سلع أخرى متنوعة بنسبة 10,2%

ووفقاً للتقرير، انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2,6% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1,2% وخدمات النقل بنسبة 1%، بينما انخفضت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 0.9%