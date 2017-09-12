كوريا الجنوبية وسنغافورة قدوتان في مجال التنمية

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال الدكتور جمال سند السويدي، إن كوريا الجنوبية وسنغافورة استطاعتا أن تقدما نموذجين ناجحين للتنمية، ليس فقط لأنهما أصبحتا الآن من أكثر الاقتصادات نمواً وتطوراً في العالم، وإنما أيضاً لأنهما أظهرتا خبرة كبيرة في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبرى التي حدثت خلال السنوات الماضية، سواء أزمة دول النمور الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي، أو الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حيث تمكنت الدولتان من احتواء آثار هاتين الأزمتين، ما يؤكد أنهما تمتلكان من الآليات والميكانزمات التي تستطيع التعامل بكفاءة مع أي أزمات اقتصادية طارئة.

وأضاف السويدي على هامش فعاليات الندوة التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس تحت عنوان «التجربتان التنمويتان لكوريا الجنوبية وسنغافورة.. دروس مستفادة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والباحثين والأكاديميين، إن عوامل عدة تقف وراء نجاح تجربتي كوريا الجنوبية وسنغافورة التنمويتين: أولها، الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة التنمية وهدفها في الوقت ذاته، وثانيها، الاستثمار في تطوير التعليم باعتباره القاطرة الحقيقية نحو التقدم والتطور، وثالثها، العمل على توطين التكنولوجيا المتقدمة باعتبارها العامل الرئيسي في استمرار التطور والنمو، ورابعها، الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي يعالج المشكلات والاختلالات الهيكلية، وخامسها، التركيز على اقتصاد المعرفة لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وسادس العوامل الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال تحديد الأولويات والأهداف لخطط التنمية، ووضع مدى زمني محدد لتنفيذها وتقييمها أولاً بأول؛ لمعرفة أوجه أي قصور، ومن ثم العمل على تلافيها في التطبيق مرة أخرى.

وأكد السويدي، أن تجربتَي التنمية في كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة تقدمان العديد من الدروس والخبرات التي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة منها، وهي تنطلق بخطى واثقة نحو مرحلة ما بعد النفط التي تعتمد على اقتصاد المعرفة، والتي تعبر عنها «رؤية الإمارات 2021»، و»مئوية الإمارات 2071»، اللتان تجسدان أهداف الإمارات نحو بناء نموذج اقتصادي يتسم بالاستدامة وتقوده كوادر مواطنة مؤهلة، قادرة على الارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.