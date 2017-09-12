المعاملات الجمركية في جبل علي ترتفع %18.3 في يوليو

دبي (الاتحاد)

ارتفع عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها مراكز جبل علي خلال شهر يوليو 2017 بنسبة 18.3%، مسجلة نحو 250 ألف معاملة جمركية، مقارنة بشهر يونيو من العام ذاته الذي سجل نحو 210 آلاف معاملة. وسجل شهر يوليو كذلك ارتفاعاً بنسبة 11.5% في عدد المعاملات الجمركية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ما يؤكد تزايد دور دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كبوابة تجارية أولى بين دول المنطقة والعالم.

وسجلت مراكز جبل علي الجمركية كذلك ارتفاعاً في عدد التفتيشات، حيث سجلت قرابة 100 ألف تفتيش خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو من العام الحالي، في حين سجلت نحو 97 ألف عملية تفتيش خلال الفترة من العام 2016.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية إن ارتفاع معدلات نمو المعاملات الجمركية هو دليل على محورية إمارة دبي التجارية ومؤشر على نمو إيجابي لاقتصاد الإمارة، رغم التقلبات في معدلات التجارة العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق هذا النمو جاء نتيجة اهتمام جمارك دبي بتقديم خدمات ذكية وتسهيلات نوعية عبر تطوير قدرات مواردها البشرية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي، إضافة إلى استقطاب أجهزة حديثة للفحص والتفتيش وتطوير أنظمة وآليات العمل في تلقي طلبات العملاء والتعامل معها وإنجازها.

وأضاف أن جمارك دبي تعمل وفق رؤية مستقبلية شاملة، تتواكب مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتنويع بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز التجارة الخارجية للإمارات، حيث تولي الدائرة أهمية متزايدة لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، وضمان حصولهم على قيمة مضافة من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم، وذلك في إطار حرصها على القيام بدورها الحيوي في تعزيز اقتصاد الإمارة، عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية لاستقطاب المزيد من عمليات التجارة إليها.

وأشار مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية إلى أن الدائرة تطبق أفضل الممارسات العالمية والابتكارات في العمل الجمركي لدعم التجارة المشروعة وإحكام الرقابة على سلسلة الإمداد في ظل الإطرابات والتحديات العالمية، حيث تمتلك أحدث معدات وتقنيات الفحص والتفتيش التي تعد الأكثر تطوراً في العالم مدعومة بكادر بشري مميز، تحرص الدائرة من خلال برامج التدريب المتخصصة على تطوير كفاءته وصقل مهاراته بما يلبي مهام عمله بحرفية.