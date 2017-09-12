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تحديث مواصفة «الدوخة» لمنع المواد الخطرة والمحظورة حرصاً على المستهلكين

«مواصفات» تستحدث 3 أنظمة للرقابة على العصائر ومشروبات الطاقة ومنتجات الألبان

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تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في مقر الهيئة في دبي ثلاثة أنظمة إماراتية جديدة للرقابة على منتجات أغذية ومشروبات الطاقة، والحليب ومنتجات الألبان، والعصائر والمشروبات التي يجري تداولها في أسواق الدولة، في مسعى يستهدف رفع جودة تلك المنتجات وإحكام الأنظمة الرقابية، بصورة تدعم التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز جودة الحياة بشكل عام، ودعم موقع الدولة كمركز اقتصادي مهم على المستويين الإقليمي والعالمي.

 وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن التحديث المستمر للأنظمة واللوائح من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، ويرفع جودة المنتجات المتداولة  في أسواقنا، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة 2017 - 2021، المنبثقة عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات.

 أغذية ومشروبات الطاقة

وشرح معاليه أن الهيئة طورت النظام الإماراتي للرقابة على مشروبات وأغذية الطاقة، خاصة في ظل وجود تقارير دولية تشير إلى خطورة استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من المكونات المنبهة، مثل مشروبات الطاقة، وظهور حالات مرضية  أخرى مرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، ما دفع «مواصفات» إلى وضع مسودة أولية للمشروع وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة، للحصول على آرائهم الفنية ومقترحاتهم، والخروج بأفضل تصور ممكن لهذا الأمر، لضمان حماية المستهلكين.

 وأوضح أن النظام الإماراتي الجديد يضمن حماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة، بتوفير تحذير صحي على جميع منتجات أغذية ومشروبات الطاقة، لتحذير المستهلكين من مخاطر الاستخدام، خصوصاً ذوي الحالات الصحية الخاصة، وتحديد  المكونات المنبهة ومستوى السكر في تلك المنتجات، بصورة تضمن تقليل التأثيرات السلبية لها على صحة وسلامة المستهلكين. ... المزيد
     
 

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