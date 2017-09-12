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بمعدل تطوير يصل إلى %65.48

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر رأس المال البشري العالمي 2017
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تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل تطوير يصل إلى 65.48%.

وصنف المؤشر الذي يقيس أداء 130 بلداً في أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، هي القدرة، والتنمية والانتشار والمعرفة، دولة الإمارات في المرتبة الـ45 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر وفي المرتبة الـ19 عالمياً في محور التنمية والمرتبة الـ 32 عالمياً في محور المعرفة.

فرص كبيرة

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن هناك فرصاً كبيرة للاقتصادات ذات القدرات العالية في المواهب والتنمية، مثل دولة الإمارات وفرنسا واليونان وإيطاليا، من أجل تعزيز أداء رأسمالي البشري لديها من خلال التركيز على مؤشر المعرفة، بما في ذلك الفرص المتاحة لشرائح العمالة ذات المهارات المرتفعة والمتوسطة.

وأفاد التقرير أن البلدان والمناطق ذات الأداء الأفضل في محور التنمية الرئيسي بالمؤشر مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي وسويسرا، تعكس نجاح الجهود الرامية إلى بناء مجموعة واسعة ومتنوعة من الكفاءات في المستقبل مع الاهتمام بالجودة والشمول. ... المزيد
     
 

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