إطلاق علامة «YES» ‬للشقق ‬الفندقية بالدولة

دبي (الاتحاد)

تتطلع شركة نيكين سيكاي اليابانية المتخصصة في التصميم المعماري والحضري وبالتعاون مع مجموعة بايونير العاملة في قطاع الاستثمارات والإنشاءات في السوق الروسية، إلى إطلاق علامة «يس» (&rlmYES) ‬للشقق ‬الفندقية ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة.

تم استعراض مجموعة من المشاريع التي يتم تطويرها في موسكو وسان بطرسبورج للمستثمرين والمطورين والمشغلين ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال التي تنعقد في دبي هذا الأسبوع.

وتشير الأرقام إلى أن الأشهر الـ11 الأولى من 2016 شهدت تسجيل معدلات مرتفعة لعدد السياح الروس الى دولة الإمارات بلغت 215 ألف سائح بارتفاع 10% على السنة السابقة.

ومع تفعيل نظام منح تأشيرات الدخول عند الوصول لمطارات الدولة في يناير من هذا العام للمواطنين الروس، يتوقع خبراء السياحة والسفر تزايد تلك الأرقام بقوة بنهاية 2017 خاصة إذا واصل الروبل زخمه أمام الدولار الأميركي، حيث ارتفع خلال الأشهر الـ12 الماضية 13% مقابل الدولار.