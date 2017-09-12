«ماج» للتطوير العقاري تطلق «كريك ويل بيينج ريزورت» بتكلفة 2.2 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

كشفت ‬ماج ‬للتطوير ‬العقاري، ‬ذراع ‬التطوير ‬العقاري ‬لمجموعة ‬ماج، ‬عن ‬تفاصيل ‬مشروعها الجديد «‬ماج ‬كريك‭ ‬ويل ‬بيينج ‬ريزورت» بتكلفة ‬2.2 ‬مليار ‬درهم‭ ‬خلال ‬مشاركتها ‬الحالية ‬في ‬معرض‭ ‬سيتي ‬سكيب ‬جلوبال بدبي أمس.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري في بيان: «يعتبر ماج كريك أول مشروع&rlm‭ ‬يجمع ‬أعلى ‬المواصفات ‬الصحية ‬ومرافق ‬الرفاهية، ‬ما ‬يجعله ‬فريدًا ‬من ‬نوعه ‬على ‬مستوى ‬المنطقة ‬بأكملها. ‬ولضمان ‬تنفيذ ‬الفكرة ‬بمعايير ‬عالية ‬ودقيقة، ‬فقد ‬استعانت ‬ماج ‬للتطوير ‬العقاري ‬بأرقى ‬الخبرات ‬العالمية، ‬بعد ‬أن ‬توصلنا ‬إلى ‬علاقة ‬تعاون ‬مع«‬ديلوس» ‬العالمية ‬المختصة ‬بتكنولوجيا ‬وتقنيات ‬المعايير ‬الصحية ‬للإنشاءات»‬.

وأضاف القداح: «يمثل هذا المشروع الجيل الجديد من المنتجعات التي تجمع بين الصحة والرفاهية والتجزئة مع فرص المعيشة السكنية الاستثنائية، وأفضل خدمات الضيافة القائمة على أعلى المعايير الصحية. ما يعني أننا سنرفد السوق العقاري المحلي في دبي بمشروع مبتكر يحافظ على صحة المقيمين بالاعتماد على مفاهيم مبتكرة، واستحداث فئة جديدة من المباني في المنطقة، لاسيما وأن التركيز في المشروع ينصب على السمات العملية والصحية والراحة مع دمجها بأرقى التصاميم، الأمر الذي يحقق لنا تسجيل سبق في قطاع المباني الصحية مع هذا المشروع».

ويتم تطوير المشروع على مساحة 898.8 ‬ألف قدم‭ ‬مربعة، ‬وسيكون ‬عبارة ‬عن ‬مجمع ‬محاط ‬بأسوار ‬وبوابات ‬للأمن ‬والسلامة، ‬كما ‬يغطي ‬550 ‬مترا ‬من ‬طول ‬الواجهة ‬المائية ‬على ‬خور ‬دبي، ‬ويطل ‬على ‬محمية ‬رأس ‬الخور ‬الطبيعية ‬لطيور ‬الفلامنجو. ‬

ويكتسب ‬المشروع ‬أهمية ‬قصوى ‬بفضل ‬موقعه ‬الاستراتيجي، ‬حيث ‬إنه ‬يبعد ‬4.5 ‬كيلو ‬متر‭ ‬عن ‬برج ‬خليفة ‬ومنطقة ‬داون ‬تاون ‬دبي.

ويمتاز المشروع بوجود مركز صحي تبلغ مساحته 120 ‬ألف ‬قدم ‬مربعة، ‬ليكون ‬أكبر ‬مركز ‬للياقة ‬على ‬مستوى ‬العالم، ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬يمكن ‬للقاطنين ‬فيه ‬الحصول ‬على ‬الخدمات ‬الطبية ‬طوال ‬ساعات ‬اليوم ‬وأيام ‬الأسبوع. ‬

ويضم ‬المجمع ‬فندقًا ‬يشتمل ‬على ‬96 ‬غرفة ‬بمعايير ‬صحية ‬عالمية، ‬ويوجد ‬هناك ‬أيضا ‬مركز ‬للرياضة ‬والرشاقة ‬والترفيه، ‬مع ‬خيارات ‬متعددة ‬من ‬المطاعم ‬والمقاهي ‬ومحلات ‬التجزئة.

ويوجد داخل أسوار المجمع 17 فيلا مستقلة بأعلى معايير التكنولوجيا للصحة والمياه، وتكون مطلة على خور دبي مباشرةً. وهناك أيضًا 75 مسكنًا عصريًا بمعايير صحية متقدمة، و172 وحدة صحية للعطلات، وأول مركز عالمي للرعاية الصحية في الإمارات والأكبر عالمياً. وتكون جميع الوحدات السكنية مؤثثة بالكامل ومتاحة للشراء بنظام التملك الحر.