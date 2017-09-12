خليفة الزفين: تسليم توسعة مطار آل مكتوم ديسمبر المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إنجاز أعمال توسعة مطار آل مكتوم لرفع الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 26 مليون مسافر، قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن أنه سيتم تسليم هذه التوسعة في أعقاب معرض دبي للطيران، تمهيداً للبدء في عمليات التشغيل التجريبي.

وأوضح الزفين، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض سيتي سكيب جلوبال، أنه سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الأولى للتوسعة الكبرى للمطار، والتي تشمل أعمال التصميم والتقويم الهندسي، مشيراً إلى النمو الكبير في أعمال مدينة دبي للطيران التي تجاور مطار آل مكتوم، والتي تشكل ركيزة مخطط دبي الجنوب، بمساحة تصل إلى 6.7 كيلو متر مربع.

ومع تدشين التوسعة الأولى لمطار آل مكتوم ترتفع الطاقة الاستيعابية لمطارات دبي إلى 126 مليون مسافر بحلول 2020، منها 100 مليون مسافر سنوياً لمطار دبي الدولي، و26 مليون مسافر لمطار آل مكتوم في مرحلته الأولى، المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية له إلى أكثر من 200 مليون مسافر سنوياً، ليصبح بذلك المطار الأكبر في العالم عند اكتماله.

ونوه الزفين، بإنجاز «دبي الجنوب» أعمال البنية التحتية للمشاريع السكنية والإنشائية التي تنفذ على ثلاث مراحل، حيث تم إتمام المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة نحو 95%، وفقاً للجدول الزمني، مشيراً إلى قيام الكثير من المستثمرين بالانتهاء من أعمال البناء والبدء في التأجير.