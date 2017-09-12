دبي (الاتحاد)

أسست شركة «الاتحاد العقارية» شركتين جديدتين مملوكتين لها بالكامل، هما، «يونيون مولز» و«الاتحاد لإدارة الفنادق»، بهدف توسيع عملياتها وتنويع إيراداتها من خلال استثمارها في قطاعات جديدة.

وخلال الإعلان عن تأسيس الشركتين الجديدتين خلال «معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي 2017»، قال رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» ناصر بطي عمير بن يوسف «ستبدأ الاتحاد العقارية فصلاً جديداً من مسيرتها الحافلة بالإنجازات، مدعومةً بفريق إداري ومخطط رئيسي جديدين، ومحفظة مشروعات الجديدة.

وقد اخترنا إطلاق شركتين جديدتين لمراكز التسوق وإدارة الفنادق بحيث يكون هذان القطاعان محركاً رئيساً لنمو الشركة في المرحلة المقبلة من مسيرتها، وأداة فعالة لتنويع إيراداتنا وتطوير مجمعاتنا العمرانية في الوقت نفسه».

وستوفر «يونيون مولز» خيارات البيع بالتجزئة والترفيه في مختلف مشاريع «الاتحاد العقارية»، وستدشن الشركة أول مشروعاتها في مجال تطوير مراكز التسوق بإطلاق مركز «ذا سنترال» في قلب مشروع «موتور سيتي» على مساحة 100 ألف متر مربع. وهو مجمع متكامل مؤلف من 4 طوابق زاخرة بتجارب استثنائية وخيارات واسعة في مجالات التجزئة والمطاعم والترفيه.

وسيتميز «ذا سنترال» بطابعه الرياضي، متضمناً حلبة دراجات مغلقة بطول 250 متراً وتجهيزات كاملة للدرّاجين ومدربيهم، وكذلك مساراً داخلياً مرتفعاً للجري بطول 700 متر، إضافة إلى مسبح أولمبي مغلق، ومركز للغوص، و6 ملاعب مغلقة لكرة السلة، وأجنحة طبية لتوفير العلاج الرياضي، وصالة للياقة البدنية بمساحة 17 ألف قدم مربعة.