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منحت «كوليرز إنترناشونال» عقداً لإدارته

«تلال»: 68% زيادة المساحة القابلة للتأجير في «المول»

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تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

قامت شركة «تلال العقارية» بحزمة توسعات شاملة في مشروعها «تلال مول»، للارتقاء بمكانة مركز التسوق التجارية والسياحية والترفيهية، ولتوفير أفضل الخدمات لمرتاديه وزواره.

واعتمدت «تلال» في التوسعات الجديدة زيادة المساحة المخصصة للبناء من 256 ألف متر مربع إلى 40 ‬ألف ‬متر ‬مربع، ‬بنمو ‬56%، ‬كما ‬زادت ‬بشكل ‬كبير ‬أعداد ‬المواقف ‬المخصصة ‬للسيارات ‬من ‬2500 ‬إلى ‬4170 ‬موقفاً ‬في ‬المبنى ‬المؤلف ‬من ‬خمسة ‬طوابق، ‬أي ‬ما ‬يعادل ‬نمواً ‬بنسبة ‬67%، ‬إضافة ‬إلى ‬زيادة ‬إجمالي ‬المساحة ‬القابلة ‬للتأجير ‬من ‬69 ‬ألف ‬متر ‬مربع ‬إلى ‬نحو ‬116 ‬ألف ‬متر ‬مربع، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬المساحة ‬المخصصة ‬للتخزين، ‬بنمو ‬وصلت ‬نسبته ‬إلى ‬68%.

جاء ذلك خلال توقيع عقد بين «تلال العقارية» وشركة «كوليرز إنترناشونال»، خلال الدورة الـ 16 ‬لمعرض «‬سيتي ‬سكيب ‬العالمي ‬2017»‬، ‬الذي ‬يستضيفه ‬مركز ‬دبي ‬التجاري، ‬وتختتم ‬فعالياته ‬اليوم.

ويقضي العقد باعتماد «تلال العقارية» شركة «كوليرز» لمراجعة التصاميم، وتوفير خدمات التأجير، وإدارة الممتلكات، وغيرها، حيث تدير الشركة أكثر من 86 ‬مليون ‬قدم ‬مربعة ‬من ‬وجهات ‬التجزئة ‬في ‬جميع ‬أنحاء ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال أفريقيا.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية «تأتي هذه الاتفاقية بعد دارسة شاملة للمشروع واكبت متطلبات النمو في القطاع العقاري، وشملت مدى احتياجات السوق التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، خاصة على هذه النوعية من المشاريع الخدمية المتطورة، ومن هذا المنطلق وقع اختيارنا على شركة «كوليرز،» لما تتمتع به من خبرة واسعة وسمعة طيبة في هذا المجال». ... المزيد
     
 

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