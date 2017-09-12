«تلال»: 68% زيادة المساحة القابلة للتأجير في «المول»

دبي (الاتحاد)

قامت شركة «تلال العقارية» بحزمة توسعات شاملة في مشروعها «تلال مول»، للارتقاء بمكانة مركز التسوق التجارية والسياحية والترفيهية، ولتوفير أفضل الخدمات لمرتاديه وزواره.

واعتمدت «تلال» في التوسعات الجديدة زيادة المساحة المخصصة للبناء من 256 ألف متر مربع إلى 40 ‬ألف ‬متر ‬مربع، ‬بنمو ‬56%، ‬كما ‬زادت ‬بشكل ‬كبير ‬أعداد ‬المواقف ‬المخصصة ‬للسيارات ‬من ‬2500 ‬إلى ‬4170 ‬موقفاً ‬في ‬المبنى ‬المؤلف ‬من ‬خمسة ‬طوابق، ‬أي ‬ما ‬يعادل ‬نمواً ‬بنسبة ‬67%، ‬إضافة ‬إلى ‬زيادة ‬إجمالي ‬المساحة ‬القابلة ‬للتأجير ‬من ‬69 ‬ألف ‬متر ‬مربع ‬إلى ‬نحو ‬116 ‬ألف ‬متر ‬مربع، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬المساحة ‬المخصصة ‬للتخزين، ‬بنمو ‬وصلت ‬نسبته ‬إلى ‬68%.

جاء ذلك خلال توقيع عقد بين «تلال العقارية» وشركة «كوليرز إنترناشونال»، خلال الدورة الـ 16 ‬لمعرض «‬سيتي ‬سكيب ‬العالمي ‬2017»‬، ‬الذي ‬يستضيفه ‬مركز ‬دبي ‬التجاري، ‬وتختتم ‬فعالياته ‬اليوم.

ويقضي العقد باعتماد «تلال العقارية» شركة «كوليرز» لمراجعة التصاميم، وتوفير خدمات التأجير، وإدارة الممتلكات، وغيرها، حيث تدير الشركة أكثر من 86 ‬مليون ‬قدم ‬مربعة ‬من ‬وجهات ‬التجزئة ‬في ‬جميع ‬أنحاء ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال أفريقيا.