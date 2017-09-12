دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الدار العقارية، اتفاقية مع بنك الاتحاد الوطني أمس، لتوفير حسابات الضمان العقاري لمشروع «وترز أج» التطويري الذي أطلقته «الدار» مؤخراً.

ويعتبر «وترز أج»، الذي يضم 2225 وحدة سكنية ويطل على الواجهة البحرية، أول مشروع للدخل المتوسط في جزيرة ياس.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية «بادرت الدار بالتسجيل لتوفير حسابات الضمان العقاري كأول شركة عقارية تقوم بذلك وفقاً لقانون التنظيم العقاري الجديد في أبوظبي، وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها ما يعكس التزامنا وتشجيعنا هذا القانون ، فضلاً عن حرصنا على التحلي بأعلى درجات الشفافية في التعامل مع عملائنا».

وأضاف الذيابي «يشهد وترز أج إقبالاً كبيراً منذ الإعلان عنه، ونحن على ثقة تامة بأن اتفاقية اعتماد حسابات الضمان العقاري مع بنك الاتحاد الوطني ستُعزز معدلات الإقبال على مشروع الإسكان المتوسط».

من جهته، قال هاني يوسف نائب رئيس تنفيذي للشركات والأعمال التجارية من بنك الاتحاد الوطني «تسعدنا شراكتنا مع الدار لاعتماد حسابات الضمان العقاري لمشروع «وترز أج»،مؤكداً التزامه حماية العملاء خلال مسيرته على مدى الـ 35 عاماً الماضية. ويعد التنفيذ الناجح لحسابات الضمان العقاري انعكاساً لاستراتيجيتنا في توفير أحدث الخدمات والحلول العملية لجميع عملائنا، كما يأتي تأكيداً على دعمنا المستمر للقطاع العقاري في أبوظبي الذي يشهد نمواً مستمراً».

وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض سيتي سكيب العالمي الذي تشارك فيه الدار العقارية.

ويعد سيتي سكيب العالمي أحد أهم الأحداث التي تسلط الضوء على القطاع العقاري، ويعتبر منصة مثالية للتفاعل وخلق الفرص المتعددة من خلال التواصل مع العملاء والجمهور العالمي، ويستعرض أهم التصاميم المعمارية، والمشاريع التطويرية، والفرص الاستثمارية.