"مرصد" أول نظام ذكي لإدارة "الأسرة الطبية" في المستشفيات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة تسجيل ملكية فكرية في وزارة الاقتصاد برقم (2017 -313)، لابتكارها نظاماً إلكترونياً ذكياً لإدارة الأسرة الطبية في المستشفيات التابعة للوزارة، أدى إلى تخفيض أوقات انتظار الأسرة بنسبة 50 %.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، في تصريح خاص لـ"الاتحاد": "النظام الذكي لإدارة الأسرة، هو أول مشروع تحصل به الوزارة على براءة اختراع، وقد أنجز داخل وزارة الصحة، وقامت بابتكاره كوادر وطنية بنسبة 100 %، ولم يكلف الوزارة أي ميزانية إضافية".

وأضاف: "تم ابتكار هذا النظام، الذي أطلق عليه اسم "مرصد"، من خلال الممارسة الميدانية لكوادرنا الطبية في مستشفيات الوزارة، ويوفر النظام الذكي لإدارة الأسرة، معلومات شاملة وآنية عن الأسرة الطبية والكوادر بتقسيماتها المختلفة حسب منظمة الصحة العالمية، وتفاصيل استخدامها على مدار الساعة بمعايير عالمية".

وأشار السركال، إلى نظام "مرصد" المبتكر، الذي بدأ تطبيقه في 15 مستشفى تابعة للوزارة، يتيح معرفة ومتابعة حالة جميع المستشفيات على مدار الساعة، وتوفير المعلومات بكفاءة وفعالية، وقياس الأداء الحقيقي للمستشفيات، واتخاذ القرارات الصحيحة في عملية نقل المرضى، وتخفيض أوقات الانتظار في العيادات لتحقيق رضا وسعادة المرضى.