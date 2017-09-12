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تركز على تعزيز السلوك الإيجابي وخلق بيئة معززة للتعلّم

«التربية» تطلق اللائحة الموحّدة لإدارة سلوك الطلبة في المدرسة الإماراتية

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تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

دينا جوني (دبي)

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عن إطلاق اللائحة الموحّدة لإدارة سلوك الطلبة في المدرسة الإماراتية، والتي ستطبّق على الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، بما يتوافق مع التطوير الحاصل في منظومة التعليم في الدولة. وتركز اللائحة المطوّرة في مختلف جوانبها على تعزيز السلوك الإيجابي في الطالب، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أطراف العملية التعليمية في تشجيع السلوك المتميز، تحقيقاً لأهداف المدرسة الإماراتية في تخريج طالب أصيل، وقيادي واثق وشغوف بالمعرفة، متعاون وفعال.

وأكد معاليه أن غرس وتعزيز مبادئ وممارسات السلوك الإيجابي العام والمتميز يعدّ من المتطلبات الرئيسية لخلق بيئة تربوية وتعليمية صالحة ومنتجة، والتي لا بد من توفيرها لجميع الطلبة باختلاف فئاتهم، وفي جميع مراحل التعليم.

السلوك المتميز والمخالفات

ورصدت الوزارة لهذه الغاية 20 درجة للسلوك المتميز للطالب، و80 درجة للسلوك الإيجابي المتوقع من جميع الطلبة، بإجمالي 100 درجة، تتأثر سلباً بالحسم حسب درجة المخالفات.

ويتم منح درجات السلوك المتميز عن طريق تقييم الصفات الشخصية للمتعلم وتحفيزه لتنميتها، وتحقيق أعلى مستويات ممكنة من مؤشرات السلوك الإيجابي المتميز المحددة بثلاثة محاور هي التطور الشخصي، مثل المسؤولية والانضباط والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، ومحور تقدير قيم الإسلام والهوية الإماراتية مثل الوسطية والتسامح والتعرف إلى ثقافات أخرى، ومحور المسؤولية الاجتماعية، مثل الوعي البيئي، والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار وإدارة المشاريع. ... المزيد
     
 

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