دبي (الاتحاد)
وقعت شركة الدار العقارية، اتفاقية مع بنك الاتحاد الوطني أمس، لتوفير حسابات الضمان العقاري لمشروع «وترز أج» التطويري الذي أطلقته «الدار» مؤخراً.
ويعتبر «وترز أج»، الذي يضم 2225 وحدة سكنية ويطل على الواجهة البحرية، أول مشروع للدخل المتوسط في جزيرة ياس.
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وأضاف الذيابي «يشهد وترز أج إقبالاً كبيراً منذ الإعلان عنه، ونحن على ثقة تامة بأن اتفاقية اعتماد حسابات الضمان العقاري مع بنك الاتحاد الوطني ستُعزز معدلات الإقبال على مشروع الإسكان المتوسط».
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وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض سيتي سكيب العالمي الذي تشارك فيه الدار العقارية.
ويعد سيتي سكيب العالمي أحد أهم الأحداث التي تسلط الضوء على القطاع العقاري، ويعتبر منصة مثالية للتفاعل وخلق الفرص المتعددة من خلال التواصل مع العملاء والجمهور العالمي، ويستعرض أهم التصاميم المعمارية، والمشاريع التطويرية، والفرص الاستثمارية.