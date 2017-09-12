الإماراتيون يتصدرون قائمة كبار المستثمرين في «جزيرة المرجان» بنسبة 61%

دبي (الاتحاد)

احتل مستثمرو ومطورو الإمارات العربية المتحدة قائمة كبار المستثمرين في «جزيرة المرجان»، واستثمروا في نحو 6 ملايين قدم مربعة على أرض الجزيرة لتطوير 16 مليون قدم مربعة في الضيافة والمشاريع السكنية، بحسب تقرير لشركة «جزيرة المرجان». وأكد التقرير أن الشركات الإماراتية احتلت الصدارة، حيث استحوذت على 61% من إجمالي الاستثمارات بين جميع الجنسيات الأخرى.

وفي الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون الإماراتيون تشكيل أكبر مجموعة من العملاء لجزيرة المرجان، يشكل المستثمرون الكويتيون 10% من خلال الاستثمار في مساحة تبلغ مليون قدم مربعة من الأراضي، يليهم مستثمرو الهند والصين.

وقال المهندس عبدالله العبدولي العضو المنتدب لجزيرة المرجان: «استثمرت أكثر من 12 جنسية في جزيرة المرجان. وهذا هو خير دليل على الثقة التي يوليها المستثمرون الإقليميون والدوليون في قطاع العقارات لإمارة رأس الخيمة، والذي تتميز بنظام مرن وقوي يوفر الأمن لجميع الأطراف».

وشهدت جزيرة المرجان استثمارات كبرى من قبل الشركات العامة المدرجة والشركات العائلية والشركات القابضة ومستثمرين أفراد من مختلف دول العالم.

وقد جاءت بعض أهم الاستثمارات الإماراتية من خلال أسماء رائدة منها، إعمار العقارية، ومجموعة محمد بن حيدر القابضة، ومحمد رقيط العقارية، وفام القابضة، وسوبر كازا، وغيرها.

إن الاستثمارات الرائدة ذات القيمة العالية لا تؤكد فقط على الاهتمام الكبير بجزيرة المرجان، ولكن تعكس أيضاً الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة لحكومة رأس الخيمة لما تبذله من جهود كبيرة لتهيئة مناخ استثماري جذاب.