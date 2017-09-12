خبير: خفض نسبة الفوائد والمرابحات البنكية ينعش السوق العقاري

دبي (الاتحاد)

أكد الخبير العقاري خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن تخفيض البنوك التجارية والإسلامية لنسب الفوائد والمرابحات على القروض العقارية في الإمارات من شأنه تنشيط حركة السوق العقاري، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

وقال المحيربي على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي:«إن خفض نسب الفوائد والمرابحات على القروض العقارية من شأنه تشجيع الكثير من الأفراد والجمهور على التوجه لشراء وتملك الوحدات السكنية في المشاريع العقارية المطروحة للبيع بغرض الإقامة والاستثمار، على أن تكون هذه الفوائد والمرابحات مقبولة ومعقولة.

وأضاف:« يشكل معرض سيتي سكيب جلوبال 2017 فرصة مناسبة أمام المستثمرين والجمهور لشراء وتملك وحدات سكنية تناسبهم خلال العام الجاري، ويحدد أداء القطاع العقاري وتوجهاته خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب على تملك الوحدات السكنية في دبي، وتعدد المشاريع المطروحة للبيع، وتنوع أسعارها والفئات الموجهة لها»&rlm‭‬.

وأشار إلى أن المشاريع العقارية التي جرى طرحها مؤخراً في أبوظبي شهدت مبيعات فاقت التوقعات، ما عزز ثقة لدى الراغبين بالتملك والاستثمار في المشاريع المطروحة في الإمارة، الأمر الذي شجع الشركات العقارية لإطلاق مزيد من المشاريع لتلبية الطلب الموجود في السوق خاصة للمشاريع ذوي الدخل المتوسط.

وأفاد المحيربي بأن هناك محافظ استثمارية توجهت مؤخراً لشراء وحدات سكنية ومساحات تجارية في المشاريع المتنوعة المنتشرة في إمارات الدولة، ما أسهم في تنشيط الحركة في السوق العقاري، وزيادة الطلب على الوحدات المعروضة للبيع.