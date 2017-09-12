102 مليون درهم ثمن أغلى شقة في «بنتهاوس» بدبي

دبي (الاتحاد)

تتنافس شركات التطوير العقاري على لقب «الشقة الأغلى في دبي»، الذي تنقل سابقاً بين شركات عدة، إلا أنه أصبح الآن من نصيب شركة جديدة، بعد أن كشفت مجموعة أمنيات العقارية، أن شقة بنتهاوس ضخمة في برج «ون بالم» الخاص بها في جزيرة نخلة جميرا قد بيعت بمبلغ قدره 102 مليون درهم، وبذلك تكون صاحبة اللقب وبفرق هائل عن وصيفتها التي بيعت في وقت سابق من العام مقابل 60 مليون درهم.

ويحظى المالك الجديد لشقة بنتهاوس ذات السعر الأعلى في دبي بمستوى فائق من الفخامة والرفاهية على مساحة 29800 قدم مربعة. ويتمتع كل واحد من الحمامات الخمسة ضمن الشقة وغرف المعيشة المتعددة بمزايا فائقة وإطلالات فريدة لا مثيل لها على أفق مرسى دبي والخليج العربي. كما تتضمن شقة بنتهاوس الضخمة ما يقارب 11500 قدم مربعة من المساحة الخارجية المفتوحة، وتشمل عدة شرفات وتراسات، إضافة إلى مساحة على السطح. وصممت الشقة التي تمتد على 3 طوابق باستخدام أرقى المواد التي اختارها استوديو التصميم إليسيون ومقره لندن، والذي يشتهر بدوره في تجهيز مبنى ون هايد بارك الشهير. وكان المالك الجديد، الذي لم يكشف عن اسمه، قد تقدم بطلبات محددة وخاصة لشراء الشقة. ورغم أن مبنى ون بالم يتمتع بثلاثة مسابح، فقد تمثلت رغبة المالك بوجود مسبح خاص بطول 20 متراً على سطح شقة بنتهاوس التي يملكها، ليتمكن من ممارسة السباحة في أجواء خاصة. وسيكون حوض السباحة هذا واحدًا من أعلى المسابح الخاصة في دبي عند اكتمال التنفيذ.

يبدأ سعر الشقة المكونة من 3 غرف نوم في مبنى ون بالم من 12.5 مليون درهم.

وقال مهدي أمجد، مؤسس مجموعة أمنيات العقارية «يدل بلوغ الارتفاع الكامل في مشروع ون بالم قبل الموعد المحدد ضمن الجدول الزمني على الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي يؤديه فريق العمل بالتعاون مع شركائنا في هذا المشروع».

وبفضل الموقع المميز في الطرف الشرقي من جذع نخلة جميرا، فإن مشروع ون بالم سيكون المبنى السكني الأكثر فخامة في دبي، وذلك مع الاطلالة المذهلة التي تتمتع بها الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 90 وحدة باتجاه أفق مرسى دبي والخليج العربي. ويشكل المشروع الذي يمتد على مساحة 910 آلاف قدم مربعة تحفة معمارية فريدة لا مثيل لها على مستوى المنطقة. ويتضمن شققاً سكنية بثلاث و4 و5 غرف نوم، بالإضافة إلى 3 شقق بنتهاوس تمتد على 3 طوابق.

ويتوقع أن يكتمل العمل في ون بالم في 2018.