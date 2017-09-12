«إمكان» تطلق مشروعاً عقارياً جديداً في أبوظبي

يوسف العربي (دبي)

تستحوذ إمارة أبوظبي على 50% من القيمة الاستثمارية للمشروعات قيد التنفيذ لشركة التطوير العقاري «إمكان»، التي تستعد لطرح مشروع عقاري جديد باستثمارات تفوق 15 مليار درهم في الإمارة قبل نهاية العام، حسب المهندس وليد الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال الهندي، في حوار أجراه مع «الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» الذي يختتم فعالياته في دبي اليوم إن باقي المشروعات الجاري تنفيذها تتوزع على مصر، والمغرب، وسريلانكا، ومونتنيجرو، وسيشيل، وأرمينيا.

وأكد الهندي، أن «إمكان» شركة عالمية تبحث عن الفرص الاستثمارية المجدية في مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع جديد في المغرب قريباً .

وقال الهندي، إن السوق العقارية في أبوظبي تعد السوق العقارية الأفضل لتطوير المشروعات العقارية التي تطورها شركة «إمكان» لتركيزها على الابتكار وتلبية الطلب على المدى البعيد.