«إيرباص» نحو تعاون استراتيجي مع دائرة الأراضي في دبي

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة إيرباص مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقديم حلول «جغرافية مكانية» من «أنها تعزيز التعريف عن العقارات في الإمارة. ووقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط على هامش المعرض العقاري العالمي «سيتي سكيب جلوبال» الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي حاليا.
وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لتوجيهات الحكومة الذكية في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021، وتطمح دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال هذا التعاون إلى تطبيق تقنيات مبتكرة مثل النماذج والآليات الثلاثية الأبعاد لتعزيز الترويج لسوق العقارات مع المهتمين في جميع أنحاء العالم.
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وبموجب الاتفاقية، تعمل إيرباص مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تطوير حلول رائدة مكونة من تجربة ثلاثية الأبعاد في غاية الوضوح لتطوير نماذج التقييم العقاري المُقدمة من دائرة الأراضي والأملاك.
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وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «سيتمكن المستثمرون في المستقبل من خلال بوابة دائرة الأراضي والأملاك الذكية من اختيار استثماراتهم بشكل سهل وسريع، ما سيعمل على تحسين نوعية الخدمة المقدمة لهم. ونحن نتطلع إلى علاقة شراكة استراتيجية مع شركة إيرباص للتوصل إلى أحدث التقنيات، بما يتماشى مع مبادرة«دبي الذكية».
من جهته، قال ميكائيل هواري،«تعد هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصةً انطلاق لتحقيق تعاون استراتيجي واسع النطاق بين الجهتين من خلال الجمع بين التقنيات الجغرافية المكانية لشركة إيرباص والخبرة الفريدة لدائرة الأراضي والأملاك في إدارة الأراضي لتقديم خدمات رقمية مبتكرة إلى الحكومات حول العالم».