«إيرباص» نحو تعاون استراتيجي مع دائرة الأراضي في دبي

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة إيرباص مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقديم حلول «جغرافية مكانية» من «أنها تعزيز التعريف عن العقارات في الإمارة. ووقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط على هامش المعرض العقاري العالمي «سيتي سكيب جلوبال» الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي حاليا.

وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لتوجيهات الحكومة الذكية في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021، وتطمح دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال هذا التعاون إلى تطبيق تقنيات مبتكرة مثل النماذج والآليات الثلاثية الأبعاد لتعزيز الترويج لسوق العقارات مع المهتمين في جميع أنحاء العالم.

وتُستخدم الحلول والخدمات الجغرافية المكانية التابعة لشركة إيرباص في جميع أنحاء العالم لتطوير نماذج ثلاثية الأبعاد للمدن الكبرى، وعلى مستوى عالٍ من الدقة، وذلك من خلال الجمع بين البيانات من عدد من المصادر، بما في ذلك الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار المحمولة والطائرات من دون طيار.

وبموجب الاتفاقية، تعمل إيرباص مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تطوير حلول رائدة مكونة من تجربة ثلاثية الأبعاد في غاية الوضوح لتطوير نماذج التقييم العقاري المُقدمة من دائرة الأراضي والأملاك.

وتساعد هذه الاتفاقية دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تنظيم وتشريع سوق العقارات في دبي بشكل أفضل، إضافةً إلى دفع عجلة الاستثمار في القطاع العقاري باستخدام أحدث التقنيات الذكية المبنية على البيانات.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «سيتمكن المستثمرون في المستقبل من خلال بوابة دائرة الأراضي والأملاك الذكية من اختيار استثماراتهم بشكل سهل وسريع، ما سيعمل على تحسين نوعية الخدمة المقدمة لهم. ونحن نتطلع إلى علاقة شراكة استراتيجية مع شركة إيرباص للتوصل إلى أحدث التقنيات، بما يتماشى مع مبادرة«دبي الذكية».

من جهته، قال ميكائيل هواري،«تعد هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصةً انطلاق لتحقيق تعاون استراتيجي واسع النطاق بين الجهتين من خلال الجمع بين التقنيات الجغرافية المكانية لشركة إيرباص والخبرة الفريدة لدائرة الأراضي والأملاك في إدارة الأراضي لتقديم خدمات رقمية مبتكرة إلى الحكومات حول العالم».