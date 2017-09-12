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تعيين «يو سي فوروارد» أميناً للترويج العقاري في السوق الصيني

12.4 مليار درهم استثمارات صينيين في دبي حتى نهاية النصف الأول
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تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

يوسف العربي (دبي)

بلغ إجمالي الاستثمارات العقارية لـ 4490 مستثمراً صينياً في دبي نحو 12.39 مليار درهم منذ مطلع العام 1996 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حسب ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري.

وسجل المستثمرون الصينيون 8259 إجراءً في سوق عقارات دبي ليحتلوا المركز الثاني عشر بين جنسيات المستثمرين في دبي، والبالغ عددها 217 جنسية».

وقالت راشد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش «سيتي سكيب جلوبال» الذي يختتم فعاليته اليوم في دبي، إن الدائرة تستهدف استقطاب استثمارات عقارية من سوقي الصين وروسيا بقيمة ملياري درهم خلال العامين القادمين.

وقالت راشد، إن إجمالي مشتريات المستثمرين الصينيين في عقارات دبي بلغت 12.1 مليار درهم حتى نهاية الربع الثاني من 2017، ويبلغ عدد المستثمرين من الصين نحو 5 آلاف عميل موزعين بين مستثمرين أفراد وشركات.

وقالت مساعد المدير العام، رئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «تولي أراضي دبي اهتماماً كبيراً إزاء جميع المستثمرين وتعتبر الصين أحد الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات العقارية منها بعد أن رصدت الدائرة الإقبال المباشر من جانب الصينيين المقيمين أو الزوار في الإمارات. ... المزيد
     
 

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