جديد الإيجـارات في دبي يقلص إجراءات التقاضي ويفصل بين السكنية والتجارية

يوسف العربي (دبي)
يفصل قانون الإيجارات الجديد المرتقب في دبي عقب الانتهاء من مناقشة تفاصيله مع اللجنة العليا للتشريعات بين الأحكام المنظمة للعقارات السكنية والتجارية، كما يسهم في تقليص إجراءات التقاضي وحل النزاعات، بحسب محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وقال يحيى، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن مسودة القانون الجديد تخضع لنقاشات مكثفة في الوقت الراهن بمشاركة جميع الأطراف المعنية ذات الصلة، لاسيما أن القانون الجديد به الكثير من التحديثات، مقارنة بنصوص القانون القديم. وأضاف أن هذه القوانين تعمل على إيجاد الحلول الاستباقية لأي تحديات تظهر في السوق، كما أنها تتعامل مع أي مشاكل يوجهها المتعاملون متوقعاً صدور قانون الإيجارات الجديد بعد الانتهاء من مناقشة تفاصيل القانون مع اللجنة العليا للتشريعات.
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وقال يحيى، إن قانون الإيجارات الجديد سيكون شاملاً للعديد من الأبواب لمختلف أنواع التأجير، وعلى سبيل المثال، تكون أحكام العقارات السكنية مختلفة عن أحكام العقارات الصناعية والتجارية، إضافة إلى تقليص وقت التقاضي من خلال إلغاء بعض الخطوات في الإجراءات.
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