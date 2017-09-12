جديد الإيجـارات في دبي يقلص إجراءات التقاضي ويفصل بين السكنية والتجارية

يوسف العربي (دبي)

يفصل قانون الإيجارات الجديد المرتقب في دبي عقب الانتهاء من مناقشة تفاصيله مع اللجنة العليا للتشريعات بين الأحكام المنظمة للعقارات السكنية والتجارية، كما يسهم في تقليص إجراءات التقاضي وحل النزاعات، بحسب محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وقال يحيى، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن مسودة القانون الجديد تخضع لنقاشات مكثفة في الوقت الراهن بمشاركة جميع الأطراف المعنية ذات الصلة، لاسيما أن القانون الجديد به الكثير من التحديثات، مقارنة بنصوص القانون القديم. وأضاف أن هذه القوانين تعمل على إيجاد الحلول الاستباقية لأي تحديات تظهر في السوق، كما أنها تتعامل مع أي مشاكل يوجهها المتعاملون متوقعاً صدور قانون الإيجارات الجديد بعد الانتهاء من مناقشة تفاصيل القانون مع اللجنة العليا للتشريعات.

وأكد أن دائرة أراضي دبي تتبع نهجاً استباقياً للمواكبة حركة التطور المطردة في إمارة دبي، وسيخرج القانون بطابع عصري، كما أنه يتسم بالشمولية الغنية بكافة التفاصيل، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق للأطراف كافة، مشيراً إلى أنه يفرق للمرة الأولى وبشكل تفصيلي، في التعامل مع إيجارات المحال التجارية داخل مراكز التسوق بطريقة تختلف عن المحال التجارية خارجها، حيث تمت إضافة بنود لمسودة القانون المرتقب لمعالجة طريقة التعامل مع إيجارات الفئات النوعية، مثل إيجارات المدارس أو المستشفيات وغيرها من الفئات.

وقال يحيى، إن قانون الإيجارات الجديد سيكون شاملاً للعديد من الأبواب لمختلف أنواع التأجير، وعلى سبيل المثال، تكون أحكام العقارات السكنية مختلفة عن أحكام العقارات الصناعية والتجارية، إضافة إلى تقليص وقت التقاضي من خلال إلغاء بعض الخطوات في الإجراءات.