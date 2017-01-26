علماء يحسمون «حرب الذكاء» بين الكلاب والقطط

الاتحاد نت

لسنوات طويلة، ساد الاعتقاد بأن الكلاب حيوانات أكثر ذكاءً من غيرها، وخاصة مقارنةً بالقطط التي طالما نافستها على الفوز بحب بني البشر.

وقد شكل هذا الموضوع مثاراً لخلاف مزمن استمر لعدة قرون بين محبي الكلاب وأترابهم من عشاق القطط.

الآن، يبدو الجدل وقد حُسم بفضل دراسة جديدة أجراها علماء يابانيون، وأظهرت أن بوسع القطط أن تبلي بلاءً حسناً –تماماً مثل الكلاب– في اختبارات أُجريت عليها لتحديد مدى قدرتها على التذكر، وهو ما يوحي بأنها لا تقل براعة وذكاءً عن أي حيوان آخر.

وأشارت الدراسة، التي شملت 49 من القطط التي تعيش في المنازل، إلى أن بمقدور القطط تذكر أي وعاء تناولت فيه طعامها قبل ذلك، وذلك بعد مرور 15 دقيقة على التهامها الطعام.

وبذلك، تقف القطط على قدم المساواة مع الكلاب، التي يُعرف عنها منذ وقت طويل أنها قادرة على استعادة أحداث وقعت قبل فترة من الوقت، وهي مقدرة يُطلق عليها اسم «الذاكرة العرضية».