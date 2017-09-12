محمد بن راشد: الاقتصاد الوطني سيظل قوياً ومتماسكاً بفضل الثقة المطلقة للمستثمرين

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن اقتصاد دولة الإمارات سيظل قوياً ومتماسكاً بفضل الثقة المطلقة التي تحظى بها أسواقها وقوانينها لدى المستثمرين من شركات عالمية وأفراد.

جاء ذلك، خلال زيارة سموه أمس معرض «سيتي سكيب جلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي في يومه الثاني.

وتجول سموه- يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي - في أرجاء المعرض في نسخته السادسة عشرة، والذي يشغل سبع قاعات بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، وأكثر من 300 شركة وجهة حكومية وخاصة مختصة في الاستثمار والتطوير العقاري.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند العديد من منصات عرض الجهات المشاركة، مستهلاً جولته في منصة شركة داماك العقارية، حيث شاهد سموه مجسمات بعض مشروعات الشركة، واستمع من رئيسها السيد حسين السجواني إلى شرح حول هذه المشروعات ومواقعها وتكلفتها المالية ومدة إنجازها وزمن بلوغها التمام، ومن بينها مشروع «داماك هيلز» بتكلفة 13 مليار درهم، وهو مشروع مشترك.