محمد بن راشد: الاقتصاد الوطني سيظل قوياً ومتماسكاً بفضل الثقة المطلقة للمستثمرين

دبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن اقتصاد دولة الإمارات سيظل قوياً ومتماسكاً بفضل الثقة المطلقة التي تحظى بها أسواقها وقوانينها لدى المستثمرين من شركات عالمية وأفراد.
جاء ذلك، خلال زيارة سموه أمس معرض «سيتي سكيب جلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي في يومه الثاني.
|
وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند العديد من منصات عرض الجهات المشاركة، مستهلاً جولته في منصة شركة داماك العقارية، حيث شاهد سموه مجسمات بعض مشروعات الشركة، واستمع من رئيسها السيد حسين السجواني إلى شرح حول هذه المشروعات ومواقعها وتكلفتها المالية ومدة إنجازها وزمن بلوغها التمام، ومن بينها مشروع «داماك هيلز» بتكلفة 13 مليار درهم، وهو مشروع مشترك.
|