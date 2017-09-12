التدخين يؤدي إلى تغيرات في خلايا الرئة تجعلها عرضة للسرطان

يؤدي التدخين بانتظام على مدى سنوات إلى تغيرات في الخلايا الرئوية تجعلها أكثر عرضة للسرطان، بحسب دراسة نفذت في المختبر نشرت نتائجها في مجلة «كنسر سل» الأميركية.
وعرّض الباحثون، في إطار هذه التجربة، خلايا من رئات بشرية يومياً لنوع سائل من التبغ لمدة 15 يوما، ما يوازي نسبة التبغ التي يستهلكها شخص طوال 20 إلى 30 سنة يدخن بين علبة سجائر واحدة وعلبتين في اليوم.
وبعد 10 أيام تقريباً، لاحظوا تغييرات جينية في الخلايا التي أصبحت أكثر عرضة للسرطان بعد 15 شهرا.
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وأوضح أن «خطر إصابة غير المدخنين بسرطان رئوي ضئيل جدا».
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ولفت العلماء إلى أن نماذجهم المخبرية قد لا تعكس تماما ما يحدث عند أشخاص يستهلكون التبغ لسنوات طويلة، لكن هذه الدراسة هي خطوة أولى لفهم الآليات التي تحدث في بداية تحول الخلايا السليمة إلى سرطان رئوي.