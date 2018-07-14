محمد بن زايد: نهجنا بناء علاقات بناءة مع دول العالم أساسها الاحترام المتبادل

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا والوفد المرافق له، مثمناً حرص فخامته الشخصي على تعزيز علاقات بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيه إلى الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، ومعرباً عن ثقته بأن زيارة فخامته تشكل نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين والشعبين الصديقين، ومحطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بينهما.

واستعرض الجانبان خلال المحادثات الرسمية التي عقدت أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي، إمكانات وفرص التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه التعاون بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في تحقيق التنمية المستدامة واطراد التقدم والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.