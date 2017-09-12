في يوم واحد..200 طيار يتغيبون عن العمل لأسباب "مرضية"

برلين(د ب أ)

واجه عملاء شركة "إير برلين" فوضى جديدة اليوم الثلاثاء بعدما ألغت الشركة الألمانية المتعثرة مائة رحلة بسبب الزيادة في أعداد طياريها الذين تغيبوا بسبب المرض.

وذكرت الشركة أن نحو مائتين من إجمالي 1500 طيار كانوا من المقرر أن يكونوا على متن رحلاتٍ اليوم اتصلوا وأبلغوا بمرضهم.

وصرح متحدث باسم ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا، والتي تقدمت الشهر الماضي بطلب لإشهار إعسارها، بأن سبب إلغاء هذه الرحلات هو "العدد غير العادي لبلاغات مرض الطيارين".