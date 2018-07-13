ترامب يعد باتفاق تجاري مع بريطانيا بعد «بريكست»

لندن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنه يتطلع لإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في تغير مفاجئ عن تصريحات أدلى بها في مقابلة مع صحيفة قال فيها إن استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقضي على أي فرصة لإبرام اتفاق كهذا.

وفي مقابلة نُشرت قبل ساعات فقط من محادثاته مع ماي انتقد ترامب النتائج «المؤسفة جدا» لمقترحات ماي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأساليبها في التفاوض، فيما تستعد للانسحاب من التكتل في مارس العام المقبل، لكن ترامب قال بعد ذلك إن ماي تقوم بعمل «رائع».

وأضاف في مؤتمر صحفي مع ماي في حديقة مقر إقامتها الريفي الرسمي في تشيكرز «بمجرد انتهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. لا أعلم ما الذي سيفعلونه، لكن أيا كان ما ستفعلونه فلا بأس به.. هذا قراركم».

وتابع قائلا «أيا كان ما تفعلونه فلا بأس به، لكن عليكم أن تضمنوا فقط إمكانية التجارة معا، هذا كل ما يهم. هذه فرصة مدهشة لبلدينا وسوف نستغلها بالكامل».