وفد «حماس» يغادر القاهرة دون إعلان نتائج

غزة (د ب أ)

أعلنت حركة «حماس» أمس، مغادرة وفدها القيادي مصر، بعد إجراء مباحثات على مدار يومين من دون إعلان نتائج محددة، وقال بيان صادر عن حماس، إن وفدها إلى القاهرة برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري غادر مصر «بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وقيادة الجهاز».وحسب البيان، «جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، وسبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة جراء الحصار الظالم..».

وأضاف البيان، «كما تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة».

وكان وفد حماس بدأ زيارته إلى القاهرة الأربعاء الماضي بدعوة من مصر حسبما أعلنت الحركة في حينه، وأجرى مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح عزام الأحمد مؤخرا مباحثات في مصر، وأعلن خلالها أن القاهرة ستعيد تفعيل دورها في ملف المصالحة.. ورعت مصر في أكتوبر الماضي اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة، إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون ذلك.