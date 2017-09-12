الهواتف الذكية تخلف أضراراً بيئية متزايدة



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 أ ف ب أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن الهواتف الذكية، التي غالباً ما يعمد مستخدموها إلى تغييرها بوتيرة كبيرة، ولا يعاد تدويرها بنسبة كافية، تخلف أضراراً بيئية متزايدة خصوصا في مرحلة التصنيع. فمنذ العام 2007 مع صدور أول طراز من هواتف «آي فون»، بيع سبعة مليارات هاتف ذكي حول العالم. كما أن هذه الأرقام إلى ازدياد. فبعدما كان عدد الأجهزة المباعة في العالم 139 مليونا العام 2008، ارتفع ليتخطى المليار سنة 2013 وليقرب من 1,5 مليار في 2016، بحسب هذا التقرير الذي نشرته الوكالة الفرنسية للبيئة ومنظمة «فرانس ناتور انفيرونمان» البيئية غير الحكومية. ... المزيد