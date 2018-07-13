إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من سوريا

القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، إطلاق صاروخ من طراز «باتريوت» على طائرة مسيرة انطلقت من الأجواء السورية واقتربت من إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجار في محافظة القنيطرة في جنوب غرب سوريا، ناجم عن إسقاط صاروخ طائرة مسيرة في سماء المنطقة، من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلك. لكنه أشار إلى أن وجهة الصاروخ تظهر أنه انطلق من الجزء المحتل من هضبة الجولان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه «تم اعتراض» طائرة «مسيرة قادمة من سوريا حلقت فوق المنطقة منزوعة السلاح، واقتربت من الحدود الإسرائيلية»، و«تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز (باتريوت) باتجاهها».

وتابع «سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد محاولات انتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والتهديدات للسيادة الإسرائيلية، وكل محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين». وأكد سكان في مدينة صفد في شمال البلاد، سماع أصوات انفجارات ورؤية سحابة من الدخان، بحسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. وكان الجيش أعلن الأربعاء أنه أسقط طائرة مسيرة «تسللت إلى الحدود الإسرائيلية». وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أنها «طائرة مسيرة سورية غير مسلحة، يبدو أنها كانت تقوم بمهمة استطلاعية لجمع معلومات».