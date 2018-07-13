العبادي يزور البصرة لتهدئة المظاهرات الشعبية

سرمد الطويل (بغداد)

اتسعت رقعة المظاهرات في العراق لتشمل غالبية مناطق محافظة البصرة التي وصلها قادماً من بروكسل رئيس الوزراء حيدر العبادي لاحتواء الأزمة، كما شهدت محافظات أخرى في الجنوب العراقي تظاهرات مماثلة مطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

وزار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، محافظة البصرة والتقى بعدد من المسؤولين هناك لتهدئة موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها المحافظة بسبب سوء الخدمات وانعدام فرص العمل. وذكر بيان حكومي أن العبادي عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة عمليات البصرة واستمع منهم لتقرير مفصل عن الأوضاع في المحافظة. وكان تلفزيون العراقية الرسمي قد نقل عن العبادي قوله مساء أمس الأول إن «المواطن البصري لن يعرض أمن محافظته للخطر وهو احرص عليها من غيره». وحذر من وجود عناصر مندسة تريد الإساءة للتظاهر السلمي والقوات الأمنية مؤكدا حرص حكومته على توفير الخدمات في البصرة بشكل سريع.

وتشهد البصرة منذ أيام احتجاجات شعبية وقطع طرق بسبب تردي الخدمات بشكل عام وانعدام فرص العمل للعاطلين عن العمل. واستهدفت المظاهرات الحقول النفطية في المحافظة والطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية إلا أن وزارة النفط وهيئة المنافذ الحدودية اكدتا في بيانات منفصلة ان انتاج الحقول وعمل المنافذ لم يتأثرا بالمظاهرات.

واضطرت الشرطة إلى اطلاق النار لتفريق متظاهرين تجمعوا قرب احد الجسور المهمة وسط المدينة دون تسجيل اصابات. وتعد البصرة رئة العراق الاقتصادية ونافذته الوحيدة على الخليج العربي ومنها وعبرها يصدر العراق معظم نفطه الخام.