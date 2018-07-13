رئيس الأركان المصري يتفقد القوات في سيناء

القاهرة (وكالات)

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب الجيش المصري، قوات الجيش في سيناء. وزار رئيس الأركان عدداً من قطاعات التأمين بنطاق قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والجيش الثالث الميداني بوسط سيناء، لمتابعة سير العمليات العسكرية، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وحققت العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التي تتحصن بها تلك العناصر.

وتفقد رئيس الأركان مركز العمليات الدائم بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومركز عمليات الجيش الثالث الميداني بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل من قائد القيادة الموحدة لشرق القناة وقائد الجيش الثالث الميداني والقوات المنفذة للعمليات، تضمن آخر المستجدات المتعلقة بسير العملية الشاملة سيناء 2018، وإجراءات وآليات التطوير والتخطيط لتنفيذ المهام الجديدة لاستكمال تطهير مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في سيناء.

واستمع حجازي إلى تقرير عن الأوضاع المعيشية للمواطنين بشمال ووسط سيناء، وتوافر الاحتياجات الأساسية وتوفير السلع الرئيسة، وجهود ضبط الأسعار داخل الأسواق بمدن وقرى سيناء، وكذلك إجراءات استلام عناصر الشرطة المدنية لمهامها في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب. وتفقد رئيس الأركان عددا من القوات المكلفة بتأمين القطاعات والمحاور الرئيسة، وأشاد بكفاءة الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية للقوات وإصرارهم على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء مع الالتزام التام بالمحافظة على أرواح الأبرياء خلال العمليات العسكرية.