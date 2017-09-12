9 مشروعات بـ 12 مليار درهم في «سيتي سكيب جلوبال»

يوسف العربي (دبي)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس معرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 300 شركة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول إطلاق 9 مشروعات عقارية بقيمة تفوق 12 مليار درهم تنوعت بين السكني والتجزئة والفنادق. وأسهم السماح بعملية البيع المباشر للعقارات التي يتم تطويرها في الإمارات في المعرض في مضاعفة عدد زوار المعرض خلال اليوم الأول.

وشهدت المشروعات العقارية المعروضة للبيع خلال «سيتي سكيب جلوبال» إقبالاً ملحوظاً من الزوار الذين أتيح لهم اختيار الوحدة العقارية ودفع مقدم الحجز خلال المعرض، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق الفعالية قبل نحو 15 عاماً.

ورحبت الشركات المطورة بالسماح بعملية البيع المباشر للعقارات التي يتم تطويرها في الإمارات وبدا استعدادها المسبق لهذه العملية، حيث خصصت أقساما مزودة بأجهزة لوحية وكمبيوتر لعرض تفاصيل المشاريع، إضافة إلى أجهزة دفع إلكترونية لاستقبال مقدمات الحجز من المشترين.

وحظي مشروع &ldquoوترز أج&rdquo الذي طرحته شركة الدار العقارية، بإقبال لافت نتيجة خطط السداد الميسرة التي وفرتها الشركة.

وكشفت شركة «أراد» عن بيع 300 وحدة سكنية، ما بين فلل وشقق في مشروع «الجادة» خلال الساعات الأولى من انطلاق المعرض، فيما باعت «عزيزي للتطوير» كامل الوحدات العقارية للمرحلة الأولى من مشروع الواجهة المائية «عزيزي ريفييرا»، و50% من المرحلة الثانية للمشروع نفسه.