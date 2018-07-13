إنقاذ 104 مهاجرين شرقي طرابلس

طرابلس (د ب أ)

أنقذ حرس السواحل الليبي 104 مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن قارب مطاطي شرقي طرابلس. وأفاد مكتب الإعلام بالبحرية الليبية بقيام الزورق «راس اجدير» التابع لقطاع طرابلس بإنقاذ 104 مهاجرين امس الأول، بينهم 13 امرأة من إريتريا، إلى جانب 74 رجلاً من إريتريا أيضا، وسبعة مغاربة وأربعة مصريين ومثلهم من السودان، إضافة إلى تونسي وآخر من جامبيا.

وأشار المكتب إلى نقل كل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز لإيواء المهاجرين وسط طرابلس.