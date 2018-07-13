مجلس الأمن يفرض حظراً على بيع الأسلحة إلى جنوب السودان

نيويورك (وكالات)

فرض مجلس الامن الدولي أمس الجمعة حظرا على بيع الاسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط بعد فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في انهاء نحو خمس سنوات من الحرب. وتبنى المجلس القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بدعم من تسع دول وامتناع روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وقازاخستان عن التصويت. وقالت إثيوبيا إن التوقيت غير سليم نظرا للمحاولات الرامية لإنعاش عملية السلام. وبذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة للحصول على الاصوات لفرض حظر الاسلحة بعد أن فشلت في 2016 في اقناع المجلس بدعم هذا الاجراء ووقف تدفق الاسلحة الى جنوب السودان.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي للمجلس إن دعم حظر الاسلحة سيبعث رسالة الى قادة جنوب السودان بأننا «سئمنا من التأجيلات والمماطلات». وصرحت أمام المجلس قبل التصويت «هذه هي الاسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لقتل الآباء امام زوجاتهم واطفالهم والاستيلاء على قوافل المساعدات الغذائية او مهاجمة النساء والفتيات». ويتطلب تبني اي مشروع قرار موافقة تسعة اعضاء وعدم التصويت بالفيتو في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.