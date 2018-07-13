«داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي في القصيم السعودية

القاهرة (د ب أ)

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي المسؤولية عن هجوم في منطقة القصيم، وسط المملكة السعودية، يوم الأحد الماضي. وقال «داعش» إن الهجوم استهدف حراس أمن سجن الطرفية في القصيم. وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، قد أعلن مقتل ثلاثة من الإرهابيين ورجل أمن وعامل يحمل الجنسية البنجلاديشية، في تبادل لإطلاق النار بالقرب من نقطة الضبط الأمني في منطقة القصيم (وسط) المملكة يوم الأحد الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن اللواء منصور التركي قوله، إن نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم، تعرضت إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين، يستقلون سيارة من نوع (هونداي الترا) موديل 2018. وأوضح اللواء التركي أن «الموقف اقتضى التعامل معهم (الإرهابيين) بالمثل، ما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول/‏ سليمان عبدالعزيز العبد اللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية».