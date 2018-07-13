مصر: 55 مصاباً بحادث خروج قطار عن القضبان

القاهرة (وكالات)

أصيب 55 شخصا في خروج عربات قطار عن مسارها امس الجمعة في جنوب مصر، حسب ما قال مسؤول بوزارة الصحة. وقال احمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة المصري: «العدد النهائي الذي تم نقله بسيارات الاسعاف بعد تمام الاخلاء هو 55». وتابع القاصد «لا وفيات والاصابات حتى الان ليست خطيرة فهي بين سحجات وكدمات». وكانت هيئة سكك حديد مصر قد اكدت في بيان سقوط ثلاث عربات لأحد قطارات الوجه القبلي عن المسار في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة غرب القاهرة. وافاد مسؤول امني بأن سائق القطار قام بتسليم نفسه للسلطات. وامر النائب العام المصري نبيل صادق النيابة العامة بتولي التحقيقات والوقوف على اسباب وقوع الحادث. وفي فبراير الماضي قتل 10 اشخاص واصيب 15 آخرون في تصادم قطارين بحافظة البحيرة بشمال مصر، اثر تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا. وفي اغسطس 2017 قتل 43 شخصا على الأقل واصيب العشرات في تصادم قطارين عند مدخل مدينة الإسكندرية.

من جانب آخر، أعلن المتحدث العسكري المصري اندلاع حريق ضخم بأحد مخازن الوقود في مصنع للبتروكيماويات خارج مطار القاهرة الدولي مشيرا إلى أن الحريق ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. ونشر المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق». وقال وزير الطيران المدني المصري يونس المصري إن الانفجار الذي حدث بالقرب من مطار القاهرة الدولي وقع خارج محيط المطار. وكانت وسائل إعلام محلية مصرية عن شهود عيان قد نقلت بسماع دوي انفجار وحريق كبير في محيط مطار القاهرة. وفِي تطور متصل أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم نقل 12 مصابا للمستشفى، مضيفا أن قوات الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بخزاني الوقود والسيطرة على الموقف. وذكرت وسائل الإعلام ببدء السلطات المصرية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.

وقال التلفزيون المصري إن الدفاع المدني سيطر على الحريق بخزان الوقود والذي يتبع شركة خاصة قرب مطار القاهرة. ودفعت السلطات المصرية بـ 21 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، التي أضاءت سماء مناطق شرق القاهرة، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا الى المستشفيات. ‏وقال مصدر أمني مسؤول إن الانفجار لم يؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة، ولم يتسبب في إغلاق الملاحة الجوية، نافياً وقوع الانفجار داخل المطار.

وقال مصدر أمني آخر إن انفجارين متتاليين وقعا في مصنع بتروكيمياويات خلف مطار القاهرة وليس داخل أسوار المطار مؤكدا انتظام حركة الهبوط والإقلاع بالمطار.