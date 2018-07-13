مصر وبريطانيا تنفذان تدريباً بحرياً مشتركاً في المتوسط

القاهرة (وكالات)

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والبريطانية تدريباً بحرياً مشتركاً استمر عدة أيام بالبحر المتوسط. وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أمس الجمعة، أن التدريب يأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.

وأوضح البيان أن التدريب اشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت تنفيذ (سيناريو) واقعي للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحري وحماية الأهداف الحيوية من التهديدات غير النمطية وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية. وأضاف أنه اشتمل أيضاً على التدريب على تبادل طائرات (الهليكوبتر) بين الوحدات نهاراً وليلاً وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش بالتبادل بين الجانبين إضافة إلى التدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها المناطق الخطرة. وذكر أن القطع البحرية المشاركة نفذت تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية «والتي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر وبريطانيا». وكانت القوات البحرية المصرية قامت بتمرين مماثل مع نظيرتها الفرنسية الأسبوع الماضي في البحر الأحمر استمر عدة أيام.