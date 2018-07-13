5 روس جدد ضمن المستقلين

موسكو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى السماح لخمسة رياضيين روس آخرين بالمشاركة كرياضيين مستقلين، في المنافسات الدولية لألعاب القوى، ليصل بذلك إجمالي العدد المسموح بمشاركته إلى 72 رياضيا ورياضية.

وأوضح الاتحاد أن اللجنة المختصة بفحص قضايا المنشطات، سمحت بالمشاركة لكل من ريناس أحمدييف «عشرة آلاف متر - نصف الماراثون»، وأرتيوم ألكسييف «ماراثون» وأرتيوم دينموخاميتوف «400 متر» ودينيس لوكيانوف «رمي المطرقة» ويليزافيتا تساريفا «رمي المطرقة».

ولم يسبق لأي من الرياضيين الثمانية التتويج في أي من المنافسات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى يخضع للإيقاف منذ نوفمبر 2015 إثر قضية إدعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس.

ولم يشارك فريق روسي في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن الدورة شهدت مشاركة محترفة الوثب الطويل داريا كليشينا، المقيمة في الولايات المتحدة.

والآن يمكن لإجمالي 72 رياضياً من روسيا، على رأسهم بطلة العالم في الوثب العالي ماريا لاسيتسكين، المشاركة كرياضيين مستقلين في المنافسات الدولية، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أهليتهم لذلك، طبقاً لمعايير محددة منها خضوعهم لاختبارات الكشف عن المنشطات بشكل متكرر ومستقل.

وأعلن الاتحاد الدولي أيضا رفض 68 طلباً مقدماً من رياضيين آخرين، كما جرد خمسة روس من حق المشاركة كرياضيين مستقلين.