5 ميداليات حصاد عجمان وشباب الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حقق نادي عجمان ومركز شباب الشارقة 5 ميداليات في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكواندو، والتي اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، وشارك بها أكثر من ألف مشارك، من 25 دولة في العالم، حيث حصل فريق مركز شباب الشارقة على 3 ميداليات، عبر عبد الله أحمد إسماعيل الذي نال الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 45 كجم لفئة الناشئين، وحصل أحمد محمود على الميدالية الذهبية في وزن فوق 57 كجم لفئة الأشبال، كما حصل أسامة عبد الرزاق على الميدالية البرونزية لفئة الأشبال في وزن 34 كجم، وأشرف على الفريق إدارياً حسن يونس الزرعوني.

أسفرت مشاركة نادي عجمان عن فوزه بميداليتين، الأولى فضية عبر اللاعبة نرجس محمد في وزن تحت 44 كجم، وحصلت فاطمة راشد على الميدالية البرونزية في وزن تحت 41 كجم لفئة الناشئات، وأشرف على الفريق إدارياً محمد عبد الرحمن آل علي، بينما قاد الفريقين المدرب الوطني راشد فرج العليلي.

وقال حسام جوهر رئيس البعثة، إن جميع المشاركين، ناشئين وناشئات وينتظرهم مستقبل واعد، وهذا إنجاز له أثره فى البطولات القادمة، مشيرا إلى أن البطولة كانت قوية، وهو ما ساهم بتحقيق الفائدة المرجوة، إضافة إلى الفوز بالميداليات.

بدوره، عبر المدرب العليلي عن سعادته بالإنجازات التي تحققت في البطولة، مشيدا بما قدمه اللاعبون، بالرغم من قوة البطولة وصعوبتها، مؤكداً أن الفائدة الفنية تحققت من احتكاك وخوض منافسات قوية.