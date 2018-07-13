​ 12 حصة تدريبية لـ «الصقور» قبل معسكر صربيا ​

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)​

يدشن لاعبو فريق الإمارات «الصقور» مساء اليوم المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد بالتجمع الداخلي في مقر النادي لمدة أسبوعين ، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا 28 الجاري لخوض 4 مباريات تجريبية قبل العودة 17 أغسطس المقبل لوضع اللمسات الأخيرة من التحضيرات في رأس الخيمة للموسم الجديد.​

ويبدأ التجمع الداخلي باجتماع تعارف بين المدرب الجديد، التونسي جلال قادري واللاعبين لشرح خطة العمل الخاصة بالإعداد، والاتفاق على كل الخطوات التي تعزز التحضير للموسم، في ظل التحديات الكثيرة التي تنتظر الفريق للمنافسة على النتائج الإيجابية، انطلاقاً من التجربة الصعبة التي خاضها الفريق الموسم الماضي وقادته إلى مواجهة الحمرية في مباراتي الملحق.​

وكشف المدرب قادري عن البرنامج الخاص بالتجمع الداخلي، حيث يتضمن الفحوص الطبية للاعبين قبل الانتقال إلى الإعداد البدني، وخوض 12 حصة تدريبية لمساعدة اللاعبين على دخول أجواء المعسكر بالدرجة التي تسمح لهم بالاستفادة من الجاهزية البدنية في تسريع وتيرة الإعداد، حيث يركز المدرب على المباريات التجريبية في صربيا لتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.​

ولم يحسم النادي خياراته من اللاعبين المواطنين والأجانب بانتظار الجهود الجارية في هذا الشأن، حيث أكد النادي عملياً إنجاز مرحلة مهمة في ملف الأجانب بالتعاقد مع أجنبيين لم يكشف عنهما بانتظار بعض التفاصيل الصغيرة، بينما تمت مخاطبة أندية عدة بدوري الخليج العربي لاستعارة 5 لاعبين على أقل تقدير حسب الرؤية الفنية للمدرب قادري، وذلك بعدما قام الأخير بمراجعة شريط المباريات الخاصة بالفريق الموسم الماضي لتحديد احتياجاتته من العناصر التي يمكن أن تمثل الإضافة المطلوبة، خصوصاً في خط الدفاع.

وكشف قادري في اجتماعه مع إدارة النادي عن رغبته بالتعاقد مع مدافع أجنبي لتحسين الكفاءة الدفاعية، بعدما أثبتت الإحصاءات الخاصة بالموسم الماضي أن ارتفاع عدد الأهداف التي هزت شباكه إلى 56 هدفاً تستدعي معالجة قوية.​

بدوره، امتدح المهندس عمر المزكي، نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، مشرف الفريق الأول، الثقة الغالية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وقال: إنها تمثل دافعاً قوياً لمضاعفة جهودهم وتحقيق التطلعات المرجوة في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن النادي يتابع بعض اللاعبين مع عدد من الأندية، ولا يرغب بالتعاقد مع لاعب لتكملة العدد.​ وكان النادي أعلن تعاقده مع مروان الخديم حارس دبا الفجيرة، وجوهر أحمد من العروبة، بينما تم ضم سبيل غازي من النصر بنظام الإعارة لموسم واحد، في حين تم تجديد عقود الرباعي سعد سرور وعلي صقر وأحمد محمد مال الله ومروان محمد، بينما صرف النادي النظر عن التجديد للاعبين حسن عبد الرحمن وقائد الفريق على ربيع وأحمد مال الله، وأحمد الشامسي، حيث إن الأخير كان معاراً من الوصل، كما وافق على بيع بطاقة الحسين صالح لنادي النصر والاستفادة من العائد المالي للصفقة في مشروع استثماري جديد في واجهة النادي.​