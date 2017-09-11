جنايات دبي تنظر قضية الصحفي المتهم بقتل زوجته في 27 سبتمبر

تحرير الأمير (دبي)

تنظر محكمة جنايات دبي، 27 من سبتمبر الجاري، أولى جلسات محاكمة فرانسيس ماثيو كبير المحررين في صحيفة «جلف نيوز» الناطقة بالانجليزية، المتهم بقتل زوجته بواسطة مطرقة وذلك في منزلهما الكائن في جميرا بدبي، للمثول أمام المحكمة برئاسة القاضي فهد راشد الشامسي، حيث ستوجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتفصيلا كان المتهم قد أحيل من مركز شرطة بر دبي بتاريخ 6 يوليو الماضي إلى النيابة العامة حيث حققت وكيلة النيابة نورة خادم المعصم مع المتهم ثم تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة عن تهمة القتل بعد اعترافه في محضر الاستدلال والتحقيقات بإقدامه على قتل زوجته بضربها بمطرقة على رأسها نتيجة خلافات زوجية. وانتهت النيابة من الاستماع إلى أقوال المتهم وتم تفريغ الكاميرات والاستماع إلى أقوال الشهود، وتوجه فريق من شرطة دبي، إلى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته على أرض الواقع.

وتعود تفاصيل القضية حسب شرطة دبي بأن الواقعة حصلت 4 يوليو الماضي، حيث تلقت بلاغاً من المتهم يفيد بتعرض زوجته لاعتداء بدني من قبل لصوص حاولوا اقتحام منزلهما ولدى الفحص المبدئي للجثة تبين تعرض المجني عليها لضربة قوية على رأسها بجسم صلب، لذا حاول المتهم في البداية تضليل فريق العمل من البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لكن بمواجهته بالدلائل اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى نيابة الأسرة والأحداث بحضور المترجم القانوني المعتمد.

وأقر المتهم أمام النيابة العامة في دبي بأنه رمى مطرقة تجاه زوجته إثر مشاجرة جرت بينهما، ولم يتعمد مطلقا قتلها، وواصلت النيابة تحقيقاتها في القضية واستمعت إلى إفادة الشهود، ووجهت إليه تهمة القتل العمد.