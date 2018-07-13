«الأثقال» يستعرض خطة استضافة «غرب آسيا»

رأس الخيمة (الاتحاد)​

قرر اتحاد رفع الأثقال وضع خطة شاملة ضمن التحضيرات لاستضافة بطولة غرب آسيا للأندية سبتمبر المقبل، وذلك من خلال دراسة جميع الأمور الخاصة باللجنة المنظمة والاستضافة والتسويق للبطولة لضمان نجاحها.​

ورحب الاتحاد خلال اجتماعه بالمدربة المصرية الجديدة هبة عبد الرحيم ضمن مهمتها الجديدة في الإشراف على الفريق النسائي لرفع قدراته وتحسين نتائجه لأجل الوصول إلى أفضل مرحلة من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور فيصل الحمادي، أمين السر العام وجاسم العوضي، نائب رئيس اللجنة الفنية، وخلود عبيد، عضو مجلس الإدارة، رئيسة الفريق النسائي.​

وقالت خلود عبيد: «إن المدربة هبة عبد الرحيم تتمتع بالكفاءة الجيدة التي تساعدها على تقديم الإضافة المطلوبة للمنتخب النسائي في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها شاركت في الكثير من البطولات الدولية، وحصلت على جوائز عدة، الأمر الذي يمثل دافعاً قوياً لرباعات المنتخب في الفترة المقبلة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظرهم لتأكيد التطور الكبير الذي حققه المنتخب».​

وأضافت: «الاتحاد يسعى بكل ما يملك لدعم اللعبة، وتهيئة الظروف التي تعزز انتشارها، وجذب عناصر جديدة، في ظل توافر الخيارات الجيدة من المواهب التي يمكن أن تشكل الإضافة المطلوبة، ووجود المدربة هبة عبد الرحيم خطوة مهمة، ونتمنى أن يحالفها التوفيق مع المنتخب في الفترة المقبلة».​

بدوره، قال جاسم العوضي: «إن مشاركته مع الأطقم التحكيمية في مونديال الشباب الذي يختتم غداً في أوزبكستان، تمثل دافعاً لمزيد من النجاح خصوصاً بعد الإشادات التي تلقاها من اللجنة بوجوده في تحكيم 10 فئات إثر المنافسة القوية بين 58 دولة على المراكز الأولى».​

وأوضح «لجنة التحكيم في البطولة حظيت بالتقدير على الدور المهم الذي قامت به في إدارة مسابقات البطولة من توماس ايان رئيس الاتحاد الدولي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الأثقال يسعى لكل ما يمكن أن يعكس الصورة المشرفة عن الدولة في جميع الاستحقاقات القارية والدولية». ​