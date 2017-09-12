أبوظبي الأولى عالمياً في تحسين الحركة المرورية

بدرية الكسار (أبوظبي)

فازت مدينة أبوظبي بجائزة «توم توم» ‬الدولية ‬كأفضل ‬مدينة ‬في العالم ‬في ‬مجال ‬تحسين ‬الحركة ‬المرورية ‬لعام ‬2016، بفضل ‬شبكة ‬الطرق ‬والبنية ‬التحتية ‬المتطورة ‬للنقل ‬التي ‬تتمتع ‬بها ‬الإمارة. ‬وتسلم ‬الجائزة ‬معالي ‬المهندس ‬عويضة ‬مرشد ‬المرر، ‬رئيس ‬دائرة ‬الشؤون ‬البلدية ‬والنقل، ‬من ‬شركة ‬توم ‬توم ‬الهولندية ‬المتخصصة ‬في ‬إنتاج ‬نظم ‬الملاحة ‬وخرائط ‬المرور ‬وأنظمة ‬التموضع ‬العالمي (‬جي ‬بي ‬إس)، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر الدائرة.

وحلّت مدينة أبوظبي في المرتبة الأولى في هذا المجال من بين 390 مدينة في 48 بلداً حول العالم، استناداً إلى مؤشر المرور العالمي السنوي الذي تصدره الشركة، والذي يعتمد في التصنيف على جودة الطرق وقياس مستويات الازدحام في كل مدينة.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن الفوز بهذه الجائزة الدولية التي تحظى باهتمام دولي كبير من قبل المتابعين لتطورات البنية التحتية وحركة المرور حول العالم، يعكس التطور الكبير الذي حققته إمارة أبوظبي في مجال البنية التحتية، بما فيها الطرق وشبكات النقل واستخدام تكنولوجيا أنظمة النقل الذكية، ويجسد اهتمام القيادة الحكيمة بإرساء بنى تحتية متطورة ومتكاملة تتمتع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة، وتعزز انسيابية الحركة المرورية، وتسهل تنقل الناس، وتلبي متطلبات النمو السكاني والاقتصادي، وتدعم بيئة الاستثمار المحلية وتنافسية الإمارة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع أهداف خطة أبوظبي.

وأوضح المرر أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات الخاصة بتطوير أنظمة النقل وإدارة الحركة المرورية والتحكم في الإشارات الضوئية وغيرها من المشروعات التي تدعم انسيابية الحركة المرورية في إمارة أبوظبي، بلغ خلال الفترة التي سبقت الفوز بالجائزة 581 مليون درهم، وذلك بعد تحديد المتطلبات التي تمكّن من الرقي بمستوى كفاءة البنية التحتية وجعل مدن إمارة أبوظبي ضمن أحدث المدن العالمية في بنيتها التحتية وشبكة الطرق التي تتمتع بها.