منتخبنا في تحدي «جودو آسيا» بهونج كونج

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح اليوم في هونج كونج بطولة كأس آسيا للجودو، وتستمر حتى الاثنين المقبل بمشاركة منتخبات 29 دولة، من بينها منتخبنا الوطني وشقيقه السعودي، وتقام يوم غد منافسات فئة الشباب قبل توجه منتخبنا إلى مكاو عقب معسكر قصير يستغرق ثلاثة أيام في هونج كونج، والتي ينتقل بعدها منتخب الأمل للجودو للمشاركة في بطولة كأس آسيا الثانية المقررة في مكاو من 21 إلى 24 يوليو.

وتضم بعثة منتخبنا محمد جاسم، عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية، والمدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف الأندية، وهم خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن 66 كجم، وأحمد الحوسني في وزن 55، ومصبح الشامسي في وزن 60، وعبد الله البلوشي في وزن تحت 60، وأحمد فيصل في وزن 50، وأحمد جاسم في وزن 55، وعيسى جميل في وزن 72، وسالم النقبي في وزن فوق 90.

وتؤهل البطولة الفائزين للمشاركة في أولمبياد الشباب الذي يقام في الأرجنتين في أكتوبر المقبل، وذلك عبر حصيلة رصيد النقاط الآسيوية.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على وصول بعثة منتخبنا بمقر إقامتها في هونغ كونغ، وقال: الجميع بخير ومعنويات عالية بالرغم من صعوبة البطولة هذه المرة التي تشهد مشاركة منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا لأول مرة، ما يسهم في ارتفاع المستوى ويتيح الفرصة لمنتخبنا المزيد من الاحتكاك.

وكان منتخبنا قد أقام معسكراً تحضيرياً لهذه البطولة في المركز الرياضي الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو في العاصمة المجرية بودابست، والذي استغرق 10 أيام.