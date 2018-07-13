العصيمي يحضر احتفالات هونج كونج باليوم الوطني البارالمبي

دبي (الاتحاد)

حضر ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، احتفالات هونج كونج باليوم الوطني البارالمبي، والذي يقام كل عامين بعد تدشين النسخة الأولى عام 2016 من أجل تنوير الرأي العام بأصحاب الهمم والتعريف بالألعاب البارالمبية، حيث شاركت في الاحتفال كل قطاعات أصحاب الهمم بهونج كونج على مدار يومين، والذي اشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية بمشاركة أطياف المجتمع المحلي مع رياضيي ذوي الإعاقة، والتي جمعت بين ألعاب الترفيه والمنافسات من أجل الاندماج والتعريف بالرياضات الخاصة لأصحاب الهمم.

وشارك العصيمي في بعض المباريات مع اللاعبين، منها كرة الطاولة والتي كان لها الأثر الكبير على المشاركين من أصحاب الهمم بهونج كونج.

وتأتي مشاركة العصيمي في هذه الاحتفالات ضمن خطة المجلس الآسيوي برئاسته لتقديم الدعم والمساندة لجميع اللجان الوطنية البارالمبية في «القارة الصفراء»، خصوصاً أن هونج كونج تعتبر إحدى الدول النشطة في رياضات أصحاب الهمم.

ويواصل العصيمي زياراته إلى آسيا، حيث سيغادر اليوم متوجهاً إلى الصين ليلتقي هايدي زهانج رئيسة اللجنة البارالمبية الصينية غدا لمناقشة العديد من الموضوعات لدفع مسيرة الرياضة البارالمبية إلى الأمام، وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية القارية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت زيارات مكثفة للعصيمي إلى المناطق الآسيوية المختلفة كان آخرها إلى كازاخستان حينما قدم رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالعاصمة الكازاخية أستانا الوسام البارالمبي الآسيوي إلى نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يعد أعلى وسام تمنحه «البارالمبية القارية» لقادة وزعماء الدول الذين يسهمون في دعم الحركة البارالمبية، ودفع مسيرة أصحاب الهمم في القارة إلى الأمام من خلال الرياضة والقوانين والتشريعات التي يقدمونها في المجتمع ليتساوى الجميع في الحقوق والواجبات ضمن مبادرات العصيمي لتقدير الجهود المبذولة على مستوى الحكومات لتقديم كل الدعم لأصحاب الهمم، وتوفير عوامل النجاح لهم من بنية تحتية وصحية ورياضية وغيرها لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.

كما شهد العصيمي افتتاح رئيس كازاخستان للمركز البارالمبي الأول في كازاخستان ومنطقة وسط آسيا، والذي تم تشييده بمواصفات حديثة، والذي يعتبر المركز النموذجي من أجل تطوير رياضة أصحاب الهمم، وخصوصا أنه يشتمل على مختبر لقياس اللاعبين، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرة هذه الفئة في كازاخستان، وخصوصاً بعد حصول اللاعب الكازاخستاني ألكسندر كوليادين على ذهبية الألعاب البارالمبية الشتوية التي أقيمت بمدينة بينجشانج بكوريا الجنوبية، حيث كان لحضور نزار باييف حفل الافتتاح الصدى الكبير في أوساط الحركة البارالمبية بالقارة.

وكان أندرو بارسنز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قد التقى العصيمي على هامش اجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، ورؤساء القارات الذي أقيم بمقر البارالمبية الدولية بمدينة بون الألمانية مؤخرا، حيث أطلعه العصيمي على مشاريع وبرامج اللجنة البارالمبية الآسيوية، والنجاحات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في القارة الصفراء، والتحديات التي تواجه الألعاب المختلفة خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.