العصيمي يحضر احتفالات هونج كونج باليوم الوطني البارالمبي

دبي (الاتحاد)
حضر ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، احتفالات هونج كونج باليوم الوطني البارالمبي، والذي يقام كل عامين بعد تدشين النسخة الأولى عام 2016 من أجل تنوير الرأي العام بأصحاب الهمم والتعريف بالألعاب البارالمبية، حيث شاركت في الاحتفال كل قطاعات أصحاب الهمم بهونج كونج على مدار يومين، والذي اشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية بمشاركة أطياف المجتمع المحلي مع رياضيي ذوي الإعاقة، والتي جمعت بين ألعاب الترفيه والمنافسات من أجل الاندماج والتعريف بالرياضات الخاصة لأصحاب الهمم.
وشارك العصيمي في بعض المباريات مع اللاعبين، منها كرة الطاولة والتي كان لها الأثر الكبير على المشاركين من أصحاب الهمم بهونج كونج.
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ويواصل العصيمي زياراته إلى آسيا، حيث سيغادر اليوم متوجهاً إلى الصين ليلتقي هايدي زهانج رئيسة اللجنة البارالمبية الصينية غدا لمناقشة العديد من الموضوعات لدفع مسيرة الرياضة البارالمبية إلى الأمام، وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية القارية.
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كما شهد العصيمي افتتاح رئيس كازاخستان للمركز البارالمبي الأول في كازاخستان ومنطقة وسط آسيا، والذي تم تشييده بمواصفات حديثة، والذي يعتبر المركز النموذجي من أجل تطوير رياضة أصحاب الهمم، وخصوصا أنه يشتمل على مختبر لقياس اللاعبين، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرة هذه الفئة في كازاخستان، وخصوصاً بعد حصول اللاعب الكازاخستاني ألكسندر كوليادين على ذهبية الألعاب البارالمبية الشتوية التي أقيمت بمدينة بينجشانج بكوريا الجنوبية، حيث كان لحضور نزار باييف حفل الافتتاح الصدى الكبير في أوساط الحركة البارالمبية بالقارة.
وكان أندرو بارسنز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قد التقى العصيمي على هامش اجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، ورؤساء القارات الذي أقيم بمقر البارالمبية الدولية بمدينة بون الألمانية مؤخرا، حيث أطلعه العصيمي على مشاريع وبرامج اللجنة البارالمبية الآسيوية، والنجاحات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في القارة الصفراء، والتحديات التي تواجه الألعاب المختلفة خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.