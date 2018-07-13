«منتخب الإرادة» إلى شيكاغو للمشاركة في «مونديال الموحدة»

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الأولمبياد الخاص لكرة القدم أمس الأول، عبر مطار أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم الموحدة التي تنظّمها مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية من 17 حتى 21 من يوليو الجاري، ويترأس البعثة إبراهيم سالم الحمادي، وتضم قائمة منتخبنا 21 لاعباً، وهي أول مشاركة له في البطولة التي تجمع بين الأسوياء وأصحاب الهمم.

ويلعب منتخب الإرادة الذي سبق أن حقق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص التي أقيمت بأبوظبي في مارس الماضي ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الولايات المتحدة، وروسيا وكندا، ويشارك في البطولة 16 منتخباً ضمن فئة الرجال، وثمانية منتخبات في فئة السيدات احتفالاً بالذكرى الخمسين لانطلاق حركة الأولمبياد الخاص.

وتشكل دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

كما ستكون الألعاب العالمية الحدث الرياضي الأكثر وحدة وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة بين اللاعبين الأصحاء وأصحاب الهمم.