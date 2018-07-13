3 انتصارات لخيول الإمارات في «جولاي كب»

محمد حسن (دبي)

تفوقت خيول الإمارات وحققت 3 انتصارات أمس خلال اليوم الثاني لمهرجان جولاي كب في مضمار نيوماركت، ونال فريق جودلفين ثنائية عبر «الهلالي» و«حمادة»، فيما أكمل الثلاثية المهر «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

واستهل انتصارات الإمارات المهر «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي توج بلقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، وقطع بطل السباق بإشراف مارك جونستون، وبقيادة سليفستر دي سوذا، المسافة في زمن قدره 2:04:65 دقيقة، متفوقاً بفارق كتف عن الوصيف «زكي» بإشراف مايكل ستاوت وبقيادة ريان مور، وحل ثالثاً «برنجر» بإشراف آلان كينج وبقيادة مارتن هارلي.

وهيمنت خيول جولفين على المركزين الأول والثاني في الشوط الخامس سباق ويزربايز للمبتدئة لمسافة 1400 متر، حيث انتزع اللقب «الهلالي» بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك، وحل ثانياً «المريب»، بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة بات كوسجريف، وقطع البطل المسافة في زمن قدره 1:26:00 دقيقة، متفوقاً بفارق 3.5 طول عن الوصيف، فيما حل ثالثاً «ماونت تابورا» بإشراف ايدن اوبرايان وبقيادة ريان مور.

وأكمل «حمادة» الثلاثية لخيول الإمارات، وثنائية لجودلفين، عندما انتزع لقب الشوط الخامس على لقب ديسكفر نيوماركت دوت كم هانديكاب لمسافة 2200 متر.