موشنجلادباخ يضم بليا بـ «صفقة قياسية»

دوسلدورف (د ب أ)

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، أنه ضم المهاجم الحسن بليا من نيس الفرنسي، وذلك في صفقة قياسية بتاريخ النادي الألماني، حسب ما أفادت تقارير.

وانضم بليا «25 عاماً» إلى مونشنجلادباخ بعقد لمدة خمسة أعوام ينتهي في 2023، وذكرت وسائل إعلام أن قيمة الصفقة تتراوح بين 23 و25 مليون يورو «بين 26.7 و 29.1 مليون دولار».

وبذلك يشكل بليا، الذي قضى الموسمين الماضيين في الدوري الفرنسي ضمن صفوف نيس، أغلى صفقة في تاريخ مونشنجلادباخ متفوقاً على صفقة ضم المدافع ماتياس جينتر مقابل 17 مليون يورو.

من جانب آخر، أعلن نادي موشنجلادباخ رحيل المدافع يانيك فيسترجارد عن صفوفه لينضم إلى ساوثهامبتون الإنجليزي بعقد لمدة أربعة أعوام.

وخاض لاعب قلب الدفاع الدنماركي «25 عاماً» 185 مباراة في الدوري الألماني «البوندسليجا»، وشارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وقال مارك هيوز، المدير الفني لساوثهامبتون: كان علينا الكفاح في منافسة قوية كي نضم يانيك إلى فريقنا، ونحن سعداء بأنه اختار ساوثهامبتون، واعتبره الخطوة المقبلة المناسبة في مسيرته. وسبق لفيسترجارد اللعب لفريقي هوفنهايم وفيردر بريمن قبل الانضمام إلى مونشنجلادباخ في 2016.